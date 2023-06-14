Среда, 14 июня, 2023
На главнуюНовости мира

ВТБ: в 2023 году продажи ипотеки в России впервые превысят 6 трлн рублей

Татьяна Проводина
Image by Freepik

ВТБ пересмотрел прогноз по динамике рынка ипотечного кредитования в 2023 году. По новой оценке банка, впервые в истории российского рынка заемщики оформят жилищные кредиты на сумму свыше 6 трлн рублей. Это почти на треть превзойдет результат прошлого года и в пределах 10% – рекордные продажи 2021 года. Таким образом, ипотечный сегмент в России полностью восстановится. Этому способствуют увеличение спроса на вторичное жилье, кратный рост интереса к частному строительству и реализация госпрограмм. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023.

Несмотря на ужесточение регулирования сегмента ипотеки в 2023 году, рынок продолжает динамично расти. По оценке ВТБ, за январь-июнь 2023 года банки выдадут населению на покупку недвижимости порядка 2,9 трлн рублей, что более чем в 1,5 раза превысит результат за аналогичный период 2022 года и на 9% – рекордного 2021 года. В свою очередь, портфель ипотеки по итогам первого полугодия увеличится на 9,5% и достигнет 16,6 трлн рублей.

Основными драйверами продаж станут активный рост интереса к частному строительству, а также реализация льготных программ и комплекса мер для поддержки социальных категорий населения, направленных в том числе на повышение доступности жилья. При этом в результате ухода от так называемых «околонулевых» программ в 2023 году спрос заемщиков к новостройкам «охладится», а основным интересом будет пользоваться вторичная недвижимость, где стоимость квадратного метра сейчас более доступна.

«В прошлом году ипотечный рынок, как и другие отрасли экономики, столкнулся с достаточно серьезными потрясениями. Однако сегмент жилищного кредитования достаточно быстро восстанавливается, и уже в этом году мы ждем нового рекорда продаж. Люди стремятся улучшать жилищные условия, и ипотека в этом вопросе для них – по-прежнему главный финансовый инструмент. ВТБ в этом году планирует выдать на покупку недвижимости более 1,3 трлн рублей ипотечных кредитов, что на 37% превысит результат прошлого года и на 11% – рекордного 2021 года», – прокомментировал Анатолий Печатников.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Брянской области увидели в словах Путина решение проблемы обстрелов

Журналисты портала «Брянские новости» увидели в словах президента России Владимира Путина решение проблемы обстрелов. Глава государства уточнил, что власти планируют укреплять границы, чтобы защитить граждан. «Конечно, нужно укреплять границу. И наверняка кто из вас там работает, видите, что этот процесс идет, идет достаточно быстро, эта задача тоже будет решена»,...

Шебекинцев оскорбило отношение в пункте гуманитарной помощи

Жительница Шебекинского округа пожаловалась на плохое отношение в пункте гуманитарной помощи в Центре досуга «Космос» в Белгороде, пишет «Бел.Ру». Женщина пояснила, что хотела получить там недостающие вещи, которые не смогла получить в другом пункте. «Небрежным жестом нам кинули порошок. Я захлебнулась от слез. Мы не собаки безродные! У всех...

Банк «Открытие»: большинство россиян предпочитают российские и советские фильмы

Платными онлайн кинотеатрами пользуются 62% жителей страны.

Минобороны показало, как тульский командир остановил украинское наступление

В Telegram-канале Минобороны появилось интервью с туляком, который остановил украинское наступление. Командир десантно-штурмового взвода с позывным «Замир» попал в зону боевых действий три месяца назад. Сначала он следил за событиями в СМИ. «Готовился, взвешивал все за и против, но в один прекрасный момент понял, что как настоящий мужчина, как...

Большинство компаний Рязанской области поднимут зарплаты сотрудникам

Больше трети работодателей в нашем регионе не собираются менять зарплаты сотрудников в 2023 году.

Мэр Орла Парахин поспорил с депутатом горсовета из-за Дня России

Глава администрации Орла Юрий Парахин и депутат горсовета от КПРФ Марина Франко поспорили о важности Дня России, пишет «Орелград». Орловский мэр назвал эту дату великим праздником, что не понравилось парламентарию. По его словам, сомнения в важности этого дня можно сравнить призывами перестать отмечать День Победы. «Не ставьте Победу народа...

В Рязанском районе легковушка попала под электричку

ДТП произошло в селе Вышгород.

Василиса Володина подсказала, на кого 14 июня обрушится удача

Шансы стать заметнее в обществе в этот день получат те, у кого имеются конкретные достижения в профессии.

Татьяна Панфилова пообщалась с рязанскими бойцами в зоне спецоперации

Бойцам передали очередную партию гуманитарной и военно-технической помощи, компьютерное оборудование и письма от рязанских детей.

Рязанский бизнесмен Сергей Цыганов погиб во время второго за день прыжка с парашютом

Прыжок рязанец совершал со специальным спортивным парашютом, который разрешают использовать опытным парашютистам.

В спальном районе Рязани выявили два превышения ПДК сероводорода

Максимальная концентрация вещества составила 1,55 ПДКмр

Названа причина смерти рязанского спортсмена Александра Рудакова и его жены

Напомним, тела супругов найдены на съёмной квартире в Дашково-Песочне в Рязани.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации