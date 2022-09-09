ВТБ: продажи ипотеки в Рязанской области растут четвёртый месяц подряд

Выдачи ипотеки клиентам ВТБ в регионе по итогам восьми месяцев года достигли 2,4 млрд рублей. Около четверти части сделок на общую сумму 603 млн рублей прошли по основной программе господдержки. Сохранился спрос и на «семейную ипотеку» – рязанцы оформили по ней кредитов на 488,6 млн рублей.

В августе банк ВТБ выдал жителям региона 438 млн рублей на приобретение жилья, что на 21% больше, чем в июле. Средний размер кредита в последний летний месяц составил 3 млн рублей.

«Снижение ключевой ставки и в след за ней ставок по кредитам, продление госпрограмм, отложенный спрос первого квартала – все это послужило оживлению ипотечного рынка в стране вообще, и в области в частности. Так, в августе выдачи по ипотеке в нашем банке приблизились к цифрам рекордного в этом году марта. Надо отдельно отметить начавшееся восстановление спроса на вторичную недвижимость. Ипотека возвращается к своему равновесному значению, что обещает рост продаж ипотеки до конца года», – отметила Лариса Прокопова, управляющий банка ВТБ (ПАО) в Рязанской области.

За восемь месяцев клиенты ВТБ в стране оформили 130 тысяч жилищных кредитов на 592 млрд рублей, ипотечный портфель банка с начала года вырос на 10%, до 2,89 трлн рублей. В августе заемщики провели 17,5 тысяч сделок на 83 млрд рублей – в ВТБ этот показатель растет пятый месяц подряд, то есть лучше рынка. Больше половины выдач – 42 млрд рублей – пришлось на стандартные программы банка, еще 41 млрд насчитывают продажи по льготным программам. Спрос на базовые программы банка превышает интерес к господдержке, что говорит о восстановлении вторичного рынка недвижимости.