ВТБ открыл офис нового формата в Рязани

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ВТБ расширяет сеть офисов нового формата в регионах, открывая первое подобное отделение в Рязани. Благодаря «умным технологиям» эффективность работы такого офиса повысится на 40% по сравнению со стандартными отделениями.

Инновационный формат обслуживания позволит сократить время ожидания клиента на треть. При этом для работы со стандартным потоком посетителей потребуется вдвое меньше сотрудников.

В зоне розничного обслуживания не будет стоек и отдельной рабочей зоны для банковских работников. Увидев запись клиента в системе, они заранее подготовят необходимые документы. На входе посетитель будет приглашен в одну из комфортных локаций отделения, где его встретит менеджер с ноутбуком.

Отделение нового формата ориентировано на максимальное использование цифровых каналов и систем самообслуживания: до 80% стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам и переводам клиент может самостоятельно осуществлять через ВТБ Онлайн, до 95% всех операций с наличными − через банкоматы (в отделении установлены 3 ATM).

В новой точке продаж установлена система Smart-office – технология автоматического контроля параметров, которая позволяет оптимизировать температуру, влажность, освещенность и концентрацию CO2 в офисе. Это позволит снизить затраты на содержание помещения. Кроме того, в отделении сократится использование бумаги – более 50% всех документов будет оформляться в электронном виде.

Мы ожидаем от нового офиса высочайшего уровня продуктивности и надеемся, что он станет для клиентов местом, где можно быстро и успешно решить любые финансовые вопросы. При этом я уверена, что посетители обратят внимание на ультрасовременный дизайн и эргономику пространства, и по достоинству оценят максимально комфортное сочетание цифровой и физической составляющей в обслуживании, – прокомментировала открытие управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова.

Новый офис в Рязани расположен по адресу ул. Интернациональная, 18.