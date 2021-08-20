ВТБ открыл офис нового формата в Рязани

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews
ВТБ расширяет сеть офисов нового формата в регионах, открывая первое подобное отделение в Рязани. Благодаря «умным технологиям» эффективность работы такого офиса повысится на 40% по сравнению со стандартными отделениями.
Инновационный формат обслуживания позволит сократить время ожидания клиента на треть. При этом для работы со стандартным потоком посетителей потребуется вдвое меньше сотрудников.
В зоне розничного обслуживания не будет стоек и отдельной рабочей зоны для банковских работников. Увидев запись клиента в системе, они заранее подготовят необходимые документы. На входе посетитель будет приглашен в одну из комфортных локаций отделения, где его встретит менеджер с ноутбуком.
Отделение нового формата ориентировано на максимальное использование цифровых каналов и систем самообслуживания: до 80% стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам и переводам клиент может самостоятельно осуществлять через ВТБ Онлайн, до 95% всех операций с наличными − через банкоматы (в отделении установлены 3 ATM).
В новой точке продаж установлена система Smart-office – технология автоматического контроля параметров, которая позволяет оптимизировать температуру, влажность, освещенность и концентрацию CO2 в офисе. Это позволит снизить затраты на содержание помещения. Кроме того, в отделении сократится использование бумаги – более 50% всех документов будет оформляться в электронном виде.
Новый офис в Рязани расположен по адресу ул. Интернациональная, 18.