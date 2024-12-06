ВТБ определил топ-3 актуальных схем инвестиционного мошенничества 

Определены три самые распространенные мошеннические схемы, связанные с инвестиционной сферой. За последний год количество обращений клиентов по этой тематике возросло на треть. Чаще всего злоумышленники создают инвестиционные платформы, которые копируют реальные финансовые организации. Об этом в преддверии 15-го инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
Мошенники продолжают активно эксплуатировать интерес россиян к инвестициям, придумывая новые изощренные схемы обмана:
● Фейковые инвестиционные платформы. Злоумышленники запускают сайты и приложения, копирующие известные финансовые организации, обещая нереалистично высокую доходность. Нередко злоумышленники отправляют фотографии, на которых отображается псевдодоходность, доступная для снятия. Такие уловки усиливают доверие пострадавших, вынуждая их совершать новые транзакции и «вкладывать» еще больше денег.
● «Восстановление» потерянных активов. Эта схема нацелена на тех, кто ранее уже стал жертвой мошенников. Злоумышленники представляются сотрудниками государственных органов или юридических фирм и обещают помочь вернуть утраченные средства за предоплату. В итоге жертва теряет еще больше денег.
● Установка программ удаленного доступа для консультации. Под предлогом установки «аналитического софта» или помощи в инвестициях мошенники предлагают установить программы для удаленного доступа. После этого они получают доступ к личным счетам жертвы и могут похитить средства или оформить кредит на ее имя.
Следуя простым рекомендациям, можно защитить свои деньги и избежать проблем с мошенниками. Не доверяйте незнакомым людям, внимательно проверяйте сообщения от банка и не устанавливайте программы на свои устройства по просьбе посторонних. ВТБ регулярно отслеживает новые методы обмана и вводит эффективные меры для защиты клиентов. Дополнительно клиенты банка могут воспользоваться услугой страховки карт и подключить сервис для определения номера телефона.