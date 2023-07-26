ВТБ: мошенники предлагают клиентам деньги за просмотры интернет-магазинов

ВТБ зафиксировал новую мошенническую активность — злоумышленники сообщают о наборе группы в нескольких сотен человек, которым обещают доходность до 360 тысяч рублей в месяц за обзоры товаров в интернет-магазинах. На самом деле, общение с такими «работодателями» может привести к потере денежных средств.
По данным ВТБ, россиянам стали поступать сообщения в мессенджерах с зарубежного номера телефона. Им предлагают просматривать товары в интернет-магазине, обещая выплачивать до 30 тысяч рублей в день и до 360 тысяч — в месяц.
Для подтверждения участия и уточнения подробностей условий работы клиентов просят отправить ответное сообщение и связаться с администратором в удобном мессенджере.
Схема работает по принципу пирамиды: нового сотрудника просят внести на счет «работодателя» небольшую сумму денег, которая будет увеличиваться ежеминутно от числа просмотров товаров в интернет-магазинах. Чем больше жертва вкладывает собственных средств, тем больше обещают доходность. Но вывести «заработанные» деньги у «жертвы» уже не получится, поэтому клиент просто теряет свои средства.
О подозрительных звонках можно оперативно сообщить экспертам ВТБ через чат-бот банка — все подобные заявки обрабатываются, а мошеннические номера телефонов блокируются.