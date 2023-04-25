ВТБ Лизинг предлагает кроссоверы «Москвич» с выгодой более 830 тыс. рублей

ВТБ Лизинг совместно с московским автомобильным заводом «Москвич» предлагают современные городские кроссоверы «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е» для юридических лиц на выгодных условиях. Максимальная экономия при приобретении автомобилей в лизинг достигает 833 тыс. рублей. Клиентам лизинговой компании доступны гибкие условия финансирования – с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или без переплат. Спецпредложение действует до 30 июня 2023 года.



Максимально снизить ежемесячную нагрузку на бюджет предприятия можно, оформив в лизинг «Москвич 3» с автоматической трансмиссией CVT в комплектации «Стандарт» стоимостью 2 млн руб. сроком на 5 лет и при авансе 49%. При таких условиях ежемесячный платеж составит 25 869 рублей, а экономия на налогах – 833 тыс. рублей. Приобретая электрический «Москвич 3е» стоимостью 3,5 млн руб. с авансом 40%, корпоративные клиенты будут вносить ежемесячные платежи в течение пяти лет в размере 53 456 руб., а экономия на налогах будет равна 760 893 рублям*.



Современный городской кроссовер «Москвич 3» доступен с бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с., 210 Нм), работающим в паре с автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач. Кроссовер оборудован бесключевым доступом и системой запуска двигателя, электрическим стояночным тормозом, задними датчиками парковки и камерой заднего вида, современной мультимедиасистемой с сенсорным дисплеем диагональю 10,25” с возможностью подключения смартфонов, 6 динамиками аудиосистемы, люком с электроприводом, 17-дюймовыми легкосплавными дисками.



Электромобиль «Москвич 3e» обладает мощностью 193 л.с. (340 Нм). Автомобиль заряжается за 45 минут (время подзарядки от 20% до 80%), паспортный запас хода по методике WLTP при полном заряде батареи составляет 410 км. Москвич 3е оснащен легкосплавными колесными дисками диаметром 18 дюймов, полностью светодиодной оптикой, панорамной крышей, цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с экранами диагональю 10,25”, а также системой камер кругового обзора 360 и множеством других систем помощи водителю.



Подать заявку на приобретение в лизинг «Москвич 3» и электромобиля «Москвич 3е» с выгодой более 830 тыс. рублей юридические лица могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

* — указанные расчеты являются предварительным, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.