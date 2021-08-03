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Вторник, 3 августа, 2021
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ВТБ и «Ростелеком» договорились о создании цифровой платформы для подписания и хранения документов

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ВТБ и «Ростелеком» договорились о создании цифровой платформы для подписания и хранения документов
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ВТБ и «Ростелеком» подписали соглашение о предоставлении Минцифры России системы для выдачи пользователям госуслуг сертификатов электронной подписи. Стороны создают единую цифровую платформу подписания в инфраструктуре электронного правительства на базе отечественного ПО и оборудования, а также сертифицированного программно-аппаратного решения для дистанционной выдачи, управления и применения сертификатов облачной электронной цифровой подписи, в том числе на мобильных устройствах.

Платформа подписания позволит:

  • бесплатно получить гражданам сертификат электронной подписи;
  • обеспечить сервисы подписания, управления и хранения облачных документов для всего рынка по единым стандартам;
  • обеспечить гражданам возможность получать больше цифровых государственных и коммерческих сервисов за счет повышения доступности использования электронной подписи;
  • предоставить юридическим лицам и государственным органам возможность бесшовного цифрового взаимодействия с формированием юридически значимых документов, их обработки и хранения в едином архиве.

Создание “Единой цифровой платформы подписания” — большой шаг в цифровизации взаимодействия человека, бизнеса и государства, он позволит перевести множество операций и документов в цифровой, безбумажный формат. “Платформа” упростит и ускорит юридические операции, на которые все мы сегодня тратим и время, и силы. ВТБ активно развивает направление для повышения качества жизни людей, платформа — еще один проект, построенный на принципе совместной реализации. Мы применим всю профессиональную экспертизу ВТБ и созданные в рамках цифровой трансформации банка технологии для реализации такого масштабного и нужного для России проекта, — сказал президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

“Единая цифровая платформа подписания” призвана создать технические условия для юридически значимого облачного документооборота и повысить уровень доверия между всеми участниками процесса. В условиях COVID-19 существенно возросла необходимость дистанционно создавать и подписывать самые разнообразные документы: договора купли-продажи, кадровые документы, доверенности и другие. Такой удаленный сервис будет необходим и после окончания пандемии. Наша платформа поможет пользователям ставить электронные подписи практически в любом месте мира, где есть доступ в интернет, экономить время на поездки, сократить потребление бумаги и обеспечить надежную сохранность цифровой документации, — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский

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