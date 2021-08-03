ВТБ и «Ростелеком» договорились о создании цифровой платформы для подписания и хранения документов

Создание “Единой цифровой платформы подписания” — большой шаг в цифровизации взаимодействия человека, бизнеса и государства, он позволит перевести множество операций и документов в цифровой, безбумажный формат. “Платформа” упростит и ускорит юридические операции, на которые все мы сегодня тратим и время, и силы. ВТБ активно развивает направление для повышения качества жизни людей, платформа — еще один проект, построенный на принципе совместной реализации. Мы применим всю профессиональную экспертизу ВТБ и созданные в рамках цифровой трансформации банка технологии для реализации такого масштабного и нужного для России проекта, — сказал президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.