ВТБ и «Ростелеком» договорились о создании цифровой платформы для подписания и хранения документов

ВТБ и «Ростелеком» подписали соглашение о предоставлении Минцифры России системы для выдачи пользователям госуслуг сертификатов электронной подписи. Стороны создают единую цифровую платформу подписания в инфраструктуре электронного правительства на базе отечественного ПО и оборудования, а также сертифицированного программно-аппаратного решения для дистанционной выдачи, управления и применения сертификатов облачной электронной цифровой подписи, в том числе на мобильных устройствах.
Платформа подписания позволит:
бесплатно получить гражданам сертификат электронной подписи;
обеспечить сервисы подписания, управления и хранения облачных документов для всего рынка по единым стандартам;
обеспечить гражданам возможность получать больше цифровых государственных и коммерческих сервисов за счет повышения доступности использования электронной подписи;
предоставить юридическим лицам и государственным органам возможность бесшовного цифрового взаимодействия с формированием юридически значимых документов, их обработки и хранения в едином архиве.
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