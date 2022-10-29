«ВСУ вы помогаете?»: в Волгограде женщины ночами шьют вещи для мобилизованных

Жительницы Волгограда и области объединились и превратили автомойку в швейную фабрику, где ночами напролет шьет теплые вещи для мобилизованных, пишет V1.RU.

У истоков образования волонтеры с многолетним стажем, одна из них — фотограф Юлия. Женщина пояснила, что нашла чат швей, где около 250 девушек объединились для того, чтобы помогать военнослужащим.

«Девушки каждый понедельник сдают в общий котел по 100 рублей, закупают ткань и из этого шьют военным флисовые толстовки, шапки, балаклавы, нижнее белье», – отметила собеседница.

Выяснилось, что хозяина автомойки тоже мобилизовали, и он позволил взять одно помещение под нужды швей. Также они собирают и отправляют на передовую медикаменты.

«Были те, кто, приезжая на автомойку и видя нас, говорили, что больше сюда ногой не ступят. Люди говорили, что они против всего этого, Другие приезжали и абсолютно серьезно спрашивали: «А ВСУ вы помощь тоже отправляете?» — рассказали волжанки.

Женщины отметили, что спокойно реагируют на критику и хотят «просто сказать нашим парням, что мы тоже с ними, и мы их не бросим».

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