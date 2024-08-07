Среда, 7 августа, 2024

ВСУ расстреляли беременную 24-летнюю россиянку в Курской области

Автор: powder

Опубликовано

Украинские военные беременную 24-летнюю девушку, которая пыталась эвакуироваться из Суджи Курской области, пишет SHOT.

Это произошло возле трассы в Суджанском районе. По данным телеграм-канала, россиянка вместе с мамой и сыном ехала в одной машине, а ее муж — в другой.

«Вэсэушник выскочил из кустов и в упор расстрелял девушку», — говорится в публикации.

В итоге девушка погибла на месте. Она была на втором месяце беременности.

Сидевший в машине ее сын также пострадал, его госпитализировали.

Утром во вторник украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района. Как уточнил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, противник уже потерял 315 человек, продвижение остановлено.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

СМИ: ВСУ скопили крупные силы возле брянской границы

Шахматистка пыталась отравить соперницу ртутью на турнире

В Рязани временно ограничат парковку на 7 улицах из-за ремонта дорог

Губернатор: Рязанская область готова принять эвакуированных из Курской области

Клиенты Tele2 могут заказать бесплатную проверку утечки персональных данных от «Солар»

Суд прекратил уголовное преследование «скопинского маньяка» Мохова

Более 100 человек в Рязанской области не могут пройти гемодиализ из-за отсутствия препаратов, заявил прокурор

Кровавая катастрофа: Сладков рассказал о ситуации для ВСУ в Курской области

Астролог Сомнатх рассказал, какая страна исчезнет с карты мира в ближайшие годы

В Касимовском районе остановили несовершеннолетнего водителя питбайка

На территории ярмарки выходного дня возле ЦНТИ посадили деревья и кустарники

В Рязани начали капремонт офиса врачей общей практики ГКБ №11