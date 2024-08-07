ВСУ расстреляли беременную 24-летнюю россиянку в Курской области

Украинские военные беременную 24-летнюю девушку, которая пыталась эвакуироваться из Суджи Курской области, пишет SHOT.

Это произошло возле трассы в Суджанском районе. По данным телеграм-канала, россиянка вместе с мамой и сыном ехала в одной машине, а ее муж — в другой.

«Вэсэушник выскочил из кустов и в упор расстрелял девушку», — говорится в публикации.

В итоге девушка погибла на месте. Она была на втором месяце беременности.

Сидевший в машине ее сын также пострадал, его госпитализировали.

Утром во вторник украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района. Как уточнил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, противник уже потерял 315 человек, продвижение остановлено.