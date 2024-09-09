Интенсивные боевые действия в Курской области продолжаются, пишет «Московский комсомолец».

По информации военных корреспондентов, к утру 9 сентября наиболее напряжённая обстановка наблюдается в Суджанском и Кореневском районах. Российская армия продолжает наступление, одновременно противостоя попыткам украинских войск закрепиться на оккупированных территориях.

Авиация Вооружённых сил России наносит удары по позициям ВСУ, используя авиабомбы и высокоточные средства поражения. В то же время противник вводит тыловые части, что свидетельствует о намерении удерживать позиции и укреплять свою оборону.

Согласно данным военных источников, украинские войска впервые ввели в бой уникальные бригады, в том числе 11-ю бригаду Национальной гвардии Украины, ранее действовавшую на Херсонском направлении. Эти формирования включают мобильные группы и операторов беспилотных летательных аппаратов, а также подразделения второй линии обороны.

Сообщается, что на линии фронта также задействована 49-я отдельная инженерно-штурмовая бригада, вновь сформированная после серьёзных потерь. Это указывает на то, что Киев продолжает реализовывать свои планы по усилению давления на российские позиции.

Командир спецназа «Ахмат», генерал Апти Алаудинов, подтвердил, что подразделения ССО ВСУ возглавляют наступательные операции на этом направлении. Он выразил мнение, что одной из целей украинских сил является атака на Курскую АЭС, что может стать частью стратегии давления на Россию.