ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Брянску

Вечером в понедельник, 13 января, киевский режим попытался нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По информации чиновника, силы ПВО Минобороны РФ уничтожили все цели. Предварительно, пострадавших нет.

На местах работают сотрудники экстренных служб.

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— Судя по всему, противник нанес удар по заводу в районе населенного пункта Сельцо, к северо-западу от Брянска. При атаке скорее всего использовались ракеты ATACMS. Причем, как в фугасном, так и в кассетном исполнении, — написал в телеграм-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.