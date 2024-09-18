ВСУ атаковали минувшей ночью пять регионов России, сбиты 54 БПЛА

Минувшей ночью российские военные уничтожили 54 украинских беспилотника над пятью регионами страны, сообщило Минобороны.

Больше всего дронов было задействовано в Курской области – там сбили 27 БПЛА.

Кроме того, 16 беспилотников ликвидировали над Брянской, семь – над Смоленской, три – над Белгородской и один – над Орловской областями.

Ведомство пока не уточнило о ситуации в Тверской области, где началась частичная эвакуация из города Торопец. Населенный пункт, предположительно, подвергся массовой атаке дронов.