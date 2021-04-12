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Рязанка, заморившая голодом ребёнка, получила шесть лет колонии

7info7
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Жительница Рязани Наталья Жаркова, заморившая голодом своего ребёнка, получила 6 лет колонии общего режима, сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

Летом 2018 года женщина родила пятого ребёнка. Выписавшись из больницы, рязанка ухаживала за малышом, жалоб на здоровье мальчика медикам не высказывала.

Отец ребёнка периодически не работал, доход многодетной семьи состоял из пособий, пенсий на детей. В месяц выходило около 40 тысяч рублей.

Когда мальчику исполнился месяц, мать письменно отказалась от медицинского обслуживания в ближайшей детской поликлинике. Она сообщила, что сын будет наблюдаться в другом медицинском учреждении. Дважды семью навещала патронажная сестра, оба раза Жаркова была пьяна.

После обращения в комиссию по делам несовершеннолетних, рязанку привлекли к ответственности. С конца октября женщина недокармливала ребенка, а с 5 ноября перестала кормить совсем.

Октябрьский районный суд Рязани посчитал произошедшее убийством ребёнка. В качестве наказания матери назначили 6 лет колонии. Приговор обжаловался, но Рязанский областной суд оставил его без изменений.

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