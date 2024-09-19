Встреча с членами семей участников СВО прошла в Захаровском районе

В Захаровском районе в формате круглого стола прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО.

В мероприятии участвовали заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Штаба общественной поддержки, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица и Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

Главными темами встречи стали меры социальной поддержки и оказание психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

На вопросы участников ответили представители администрации Захаровского района, Управления социальной защиты населения, Фонда «Защитники Отечества», комитета семей воинов Отечества.

Обсудили действующие меры поддержки, вопросы касающиеся установления статуса, получения денежных выплат и решения бытовых проблем.

Депутат Рязанской областной Думы Елена Синица и Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина взяли под контроль вопросы, озвученные в ходе мероприятия.

Елена Синица рассказала присутствующим о программе по оказанию психологической помощи участникам СВО и членам их семей, реализуемой на базе Штаба. Сессии проходят в онлайн-формате, в том числе в мессенджерах. Их проводят высококвалифицированные психологи и реабилитологи из Рязани и Москвы.