Воскресенье, 11 сентября, 2022
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«Вся реанимация в слезах»: главврач рассказал, как умирал ребенок в Сызрани

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People фото создан(а) jcomp - ru.freepik.com

Главврач горбольницы №2 в Сызрани Равиль Гусейнов рассказал о страшной смерти ребенка, пишет КТВ-ЛУЧ.

По его словам, причиной трагедии стало отравление семьи грибами.

«В реанимации погибали бабушка с дедом и внук. Отравились грибами. Вся реанимация тогда была в слезах», – отметил Гусейнов.

Собеседник пояснил, что медикам было невыносимо видеть, как ребенок в муках уходил из жизни.

«Сообщить родителям о смерти ребенка – в несколько раз тяжелее, чем сообщить о гибели взрослого человека. Крайне трудно!» – уточнил он.

Гусейнов подчеркнул, что такие случаи остаются с врачами на всю жизнь, и они оставляют в их сердцах душевную травму.

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