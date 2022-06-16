Всероссийский антинаркотический месячник проходит в Рязани

С 26 мая по 26 июня проходит Всероссийский месячник антинаркотической направленности. Об этом сообщает администрация Рязани. Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 26 июня.

Цель проекта — обратить внимание общественности на проблемы наркомании и популяризовать здоровый образ жизни.

В городе работают телефоны доверия, на которые нужно сообщать о местах сбыта и людях, которые занимаются продажей запрещённых веществ, а также интернет-ресурсах пронаркотического содержания.

8 (4912) 97-12-17 — УФСИН России по Рязанской области;

8 (4912) 21-63-07 — УМВД России по Рязанской области;

8 (4912) 25-95-27 — Областной клинический наркологический диспансер;

8 (4912) 27-55-37 — СУ СК РФ по Рязанской области;

8 (4912) 25-20-85 — прокуратура Рязанской области;

123 – «Ребенок в опасности» (круглосуточно)