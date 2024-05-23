Вселенная оценит! Как благодарность может поменять вашу жизнь

Говорят, что Вселенная благоволит тем, кто умеет выражать благодарность. Позитивный настрой и ощущение радости жизни позволяют человеку направлять свою энергию на исполнение сокровенных желаний. Благодарность — это наша плата за исполнение желаний.

Как же научиться жить в состоянии благодарности и изобилия, чтобы обрести благосклонность высших сил? Журнал Woman.ru предлагает несколько проверенных способов.

Утренняя медитация

Начните свой день с пяти минут утренней медитации, лежа в кровати. Поблагодарите Вселенную за предыдущий день и найдите в нём хорошие моменты. Даже если день прошёл без особых событий, можно выразить благодарность за приятные мелочи, такие как вкусный ужин, солнечную погоду или поддержку близких. Затем визуализируйте приятный и продуктивный предстоящий день. Утром наше сознание чисто после сна, и бессознательное легче воспринимает позитивные мысли.

Дневник благодарностей

Дневник благодарностей — это простая и приятная привычка, которая может изменить ваш взгляд на жизнь. Это отличный способ улучшить настроение, увидеть радостные моменты каждого дня и научиться ценить то, что у вас уже есть.

Ежедневно записывайте пять моментов, за которые вы искренне благодарны. Это могут быть как маленькие радости, такие как вовремя пришедший автобус или качественное обслуживание в пункте выдачи заказов, так и значимые события вашей жизни.

Как правильно вести дневник благодарностей?

Приятная форма. Ваш дневник должен быть источником радости. Поэтому даже выглядеть он должен так, как приятно вам: простой блокнот, стильный ежедневник или удобное мобильное приложение. Регулярность. Определите, как часто вы будете делать записи: каждый день, несколько раз в неделю или раз в неделю. Главное — придерживаться выбранного графика. Время для записей. Найдите подходящее время для своих записей. Многие предпочитают вести журнал утром, чтобы настроить себя на позитивный лад с самого начала дня. А кому-то важно подводить итоги по вечерам. Конкретика. Стремитесь к детализации своих записей. Вместо общих фраз типа «Я благодарна за семью» пишите о конкретных событиях или действиях. Например: «Сегодня сестра помогла мне найти красивые, но недорогие обои для квартиры, и я чувствую глубокую благодарность и любовь к ней». Ищите позитив во всём. Даже самый трудный день содержит положительные моменты. Старайтесь их находить и записывать. Это поможет вам сохранять оптимизм и жизненный баланс.

Ведение дневника помогает сосредоточиться на хорошем и обращать меньше внимания на негативные аспекты жизни. В итоге у вас будет лучше настроение, вы будете более довольны жизнью и даже сможете привлечь новые позитивные события, так как настраиваете себя на восприятие добра вокруг.

Обращайте внимание на других

Нам легко уходить в мысли о себе, забывая о тех, кто нас окружает. Но когда мы начинаем замечать других, искренне интересоваться их жизнью, то не только лучше понимаем их, но и начинаем глубже ценить то, что у нас есть, наших друзей. Постарайтесь каждый день интересоваться другими и делать им что-то приятное: это может быть комплимент, ободряющая фраза или просто улыбка. Искренне делайте для них то, что было бы приятно и вам. Во Вселенной всё возвращается, хотя и не обязательно от тех же самых людей.

Учитесь думать позитивно

Изменение установок мышления — задача не из лёгких, но она стоит того. Важно натренировать свой ум воспринимать мир позитивнее. Главный метод: вместо того чтобы концентрироваться на недостатках и том, чего вам не хватает, старайтесь занимать свои мысли благодарностью за то, что у вас уже есть, отмечайте свои успехи. Этот подход поможет вам видеть жизнь с другой стороны.

Мы часто не понимаем, как много жалуемся и думаем о плохом. Но если вы продолжите питать себя негативом, то застрянете на месте. Временами грустить и быть в плохом настроении — это нормально, но не допускайте, чтобы это полностью заполняло вашу жизнь.

Как только вы заметите в себе разрушительную мысль, постарайтесь подумать о чём-то более приятном, например, начните уборку или займитесь спортом. Это не только поможет вам переключиться, но и усилит чувство благодарности за заботу о себе.

Бескорыстная помощь ближним

Делиться с окружающими — это целебно для души. Небольшие добрые дела, такие как помощь пожилому человеку поднять упавшую палку, перевод его через дорогу или кормление бездомного животного, приятны не только тем, кому вы помогаете, но и вам самим. А ещё благодаря вашим поступкам другие люди тоже могут вдохновиться на добрые дела. Так вокруг вас будет распространяться доброта. В обмен вы также получите знаки внимания и помощь Вселенной, которые помогут вам быстрее двигаться к вашим мечтам.