Все школы Рязанской области бесплатно переведут на российское ПО

Правительство Рязанской области заключило соглашение о сотрудничестве с производителем офисного програмного обеспечения ООО «Новые облачные технологии» («Мой офис»). Документ подписан 16 июня на площадке Петербургского международного экономического форума.

Согласно документу, все 298 школ региона бесплатно получат ПО «Мой офис. Образование». С помощью него учителя и ученики смогут создавать и редактировать текстовые документы, электронные таблицы, создавать презентации. В составе продукта – набор шрифтов, которые являются аналогом популярных западных.

Вместе с ПО школы обеспечат учебными пособиями по цифровой грамотности «Азбука МойОфис», ими будут пользоваться ученики начальных классов. Для школ региона по специальной стоимости также станут доступны и другие программные продукты компании.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков обратил внимание на то, что в условиях санкционного давления важно переходить на продукты отечественного производства. Это позволит обеспечить информационную безопасность.