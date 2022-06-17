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Пятница, 17 июня, 2022

Все школы Рязанской области бесплатно переведут на российское ПО

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7info7

Все школы Рязанской области бесплатно переведут на российское ПО

Правительство Рязанской области заключило соглашение о сотрудничестве с производителем офисного програмного обеспечения ООО «Новые облачные технологии» («Мой офис»). Документ подписан 16 июня на площадке Петербургского международного экономического форума.

Согласно документу, все 298 школ региона бесплатно получат ПО «Мой офис. Образование». С помощью него учителя и ученики смогут создавать и редактировать текстовые документы, электронные таблицы, создавать презентации. В составе продукта – набор шрифтов, которые являются аналогом популярных западных.

Вместе с ПО школы обеспечат учебными пособиями по цифровой грамотности «Азбука МойОфис», ими будут пользоваться ученики начальных классов. Для школ региона по специальной стоимости также станут доступны и другие программные продукты компании.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков обратил внимание на то, что в условиях санкционного давления важно переходить на продукты отечественного производства. Это позволит обеспечить информационную безопасность.

– Обучение детей навыкам работы с информацией – одна из наших приоритетных задач, и мы рады, что правительство Рязанской области разделяет наши цели. Обеспечив комплексное оснащение всех школ региона современным и безопасным офисным ПО, мы вместе с руководством области создаем благоприятные условия для развития у подрастающего поколения востребованных цифровых навыков, – прокомментировала подписание соглашения коммерческий директор «МойОфис» Елена Непочатова.

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