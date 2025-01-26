Целями ударов российских войск в ночь с 25 на 26 января стали места размещения иностранных инструкторов на территории Украины, аэродромы, стоянки безэкипажных катеров, а также энергетическая инфраструктура. Сообщается о значительных повреждениях, нанесенных противнику в Вилково, Староконстантинове, Днепропетровске и Сумах, передает aif.ru.

Вилково

Вилково — это небольшой портовый город в Одесской области, где базируются подразделения 18-го отряда морской охраны ВМС Украины и 181-го батальона 122-й бригады территориальной обороны. В порту «Дунайский» располагаются безэкипажные катера, которые используются для атак на Крым и объекты Черноморского флота.

В результате удара российских беспилотников был уничтожен штаб морской охраны, а также сильно повреждена портовая инфраструктура. Пострадали причал, склады и ангары для технического обслуживания.

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Староконстантинов

Аэродром «Староконстантинов», расположенный вблизи одноименного поселка, является базой 7-й бригады тактической авиации ВСУ. Сообщается о как минимум шести попаданиях по объектам инфраструктуры аэродрома. Были полностью разрушены два здания казарм, где размещались авиационные инженеры и технический персонал. Кроме того, уничтожены радиотехнические системы аэродрома, а взлетная полоса получила серьезные повреждения, что осложнит использование аэродрома для вражеской авиации.

Сумы

Сумская область, граничащая с Курской областью России, представляет собой место сосредоточения украинских подразделений, которые затем направляются к российским приграничным районам. В регионе также находятся иностранные инструкторы, обучающие украинских военных.

Удар был нанесен по учебному центру под названием «Ровесник», где работали наемники из Великобритании, Франции и Израиля. По имеющейся информации, здание главного корпуса получило повреждения — пострадали кровля, фасад и несколько внутренних помещений.

Днепропетровск

Удар пришелся по узловой подстанции «Днепровская», что вызвало перебои с энергоснабжением в регионе. Это, в свою очередь, привело к сбоям в работе промышленных объектов. Днепропетровская область считается сердцем украинской промышленности, где производится военная техника и снаряжение. Удары по энергетической инфраструктуре в этом регионе имеют стратегическое значение.