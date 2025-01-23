На юго-западной окраине Красноармейска (украинское название — Покровск) начались ожесточённые бои. Об этом сообщили в российских силовых структурах. По их информации, ключевым районом столкновений стал посёлок Зверево, находящийся в городской черте, пишет ТАСС.

Продвижение российских войск

Штурмовые группы группировки войск «Центр» начали наступление к стратегически важным объектам ВСУ в районе Красноармейска, отмечает телеграм-канал «Военная хроника». Российские подразделения продвигаются к железнодорожной станции ООО «Углепромтранс» и обогатительной станции ЗАО «Донецксталь-М3». Эти объекты представляют серьёзную угрозу, так как оснащены системами оптико-электронной разведки и могут использоваться украинскими силами как огневые точки.

На текущий момент российские силы установили контроль над вентиляционным стволом ПАО «Шахтоуправление «Покровское». Одновременно продолжаются бои за железнодорожную станцию Удачная и одноимённый населённый пункт. С начала продвижения со стороны Котлино российские военные взяли под контроль территорию протяжённостью более 1 километра.

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Уничтожение базы ВСУ в Черниговской области

Военнослужащие Росгвардии ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ в Черниговской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе операций беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была зафиксирована активность противника, включая применение систем радиоэлектронной борьбы. После анализа данных населённый пункт, занятый украинскими подразделениями, был уничтожен с применением оптоволоконных БПЛА. В результате удара ликвидированы несколько десятков военнослужащих ВСУ.

Окружение украинских сил у Часова Яра

На другом участке фронта, в районе Часова Яра Донецкой Народной Республики, российские войска взяли в оперативное окружение подразделение ВСУ. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, продвижение российских сил юго-восточнее населённого пункта привело к изоляции около взвода украинских военных. Операция продолжается, и данные о числе попавших в окружение бойцов уточняются.

Ситуация в районе Красноармейска и соседних территорий остаётся напряжённой. Продвижение российских войск сопровождается активными боестолкновениями и ликвидацией ключевых опорных пунктов украинской армии.