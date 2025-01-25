ВС РФ разнесли в щепки штаб ВСУ с инструкторами из Британии

Российские войска нанесли ракетный удар, уничтожив штаб с британскими инструкторами Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным военных корреспондентов, объект находился в Броварах под Киевом. Сообщается как минимум об одном погибшем и нескольких раненых гражданах Великобритании.

Удар произошел в ночь на 24 января. Вместе со штабом были уничтожены шифрованные терминалы связи и спутниковая станция.

Киевские власти подтвердили, что один из ударов пришелся на промышленное предприятие. В результате завод загорелся, и его работа была остановлена, пишет aif.ru.

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И ещё одна важная новость из зоны проведения СВО. Часть солдат ВСУ, оказавшихся в окружении на территории города Часов Яр в ДНР, уничтожена. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.