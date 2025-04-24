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Новости России

ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Киеву

Алексей Самохин

В ночь на 24 апреля российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Об этом, ссылаясь на украинские источники, пишет проект WarGonzo.

Сегодняшняя атака называется одной из самых масштабных за последнее время.

— Зафиксировано около 10 пусков баллистики. Количество запущенных крылатых ракет тоже исчисляется десятками. Ракетному удару предшествовал налёт около 40 штук гераней, — пишет автор поста.

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Также удары нанесены по целям в Павлограде и Харькове.

Официальная информация от министерства обороны России пока не поступала.

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