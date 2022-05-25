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Среда, 25 мая, 2022

Врио губернатора Рязанской области рассказал о своём отношении к спорту

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7info
7info

Врио губернатора Рязанской области рассказал о своём отношении к спорту

В среду, 25 мая, врио губернатора Рязанской области Павел Малков находится с рабочим визитом в Пронском районе. Во время общения с журналистами политик рассказал о своём отношении к спорту.

Малков сообщил, что его 72-летняя мама активно занимается скандинавской ходьбой. Сам он занимается спортом много лет, любит разные виды, но основа это — единоборства.

— Всё что угодно, любая активность, — рассказал врио губернатора. — Я очень люблю кататься на лошадях, лыжи, горные лыжи, парашютный спорт.

Рост Малкова — 1 метр 96 сантиметров. По его словам, это иногда помогает в жизни, иногда мешает. Всё зависит от ситуации.

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