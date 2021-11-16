«Время эффективных решений»: В Рязани разработали пакет предложений по «перезагрузке» промышленной политики

В Рязани стартовал межрегиональный форум «Время эффективных решений. Кластеры и технопарки». Его участниками стали представители власти, региональных фондов развития промышленности, руководители предприятий-участников кластеров и технопарков, члены Ассоциации кластеров и технопарков России, представители общественных организаций и вузов. К участию в масштабном событии присоединились более 30 регионов РФ, работа проходила как в онлайн, так и в офлайн формате. Во время форсайт-сессии форума и на пленарном заседании 16 ноября участники поделились своим опытом работы по запуску технопарков и кластеров, а также выдвинули идеи по решению проблемных вопросов их развития. Модератором дискуссии выступил Андерей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России

Почему именно кластеры и технопарки?

На сегодняшний день перед правительством РФ стоит задача по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал. Ещё одна задача – повысить до 25% их долю в ВВП. Важнейшую роль в достижении этих показателей играет благоприятный инвестиционный климат в регионах и создание условий для реализации региональных инвестпроектов, в том числе в области промышленности. Значимым подспорьем в этом направлении является развитие в регионах индустриальной экосистемы – промышленных кластеров и технопарков. В число регионов, проявивших себя в этом направлении, входит Рязанская область. В регионе созданы 8 кластеров, один из которых – кластер детских и потребительских товаров – включён в реестр Минпромторга РФ. Предприятия, входящие в состав кластеров, становятся системообразующими в процессе экономического развития. Одним из крупнейших региональных проектов, находящихся на этапе реализации, является технопарк «Рязанский». Уже 12 компаний стали его резидентами. Показывая достойные результаты работы, второй год Рязанская область становится площадкой для обсуждения механизмов и барьеров развития кластеров и технопарков России.

Проблемы не останутся нерешёнными

Главной задачей форума «Время эффективных решений» является генерация идей, направленных на проработку проблемных вопросов кластерной политики. В прошлом году на форуме в Рязани были предложены механизмы, которые в дальнейшем учли на федеральном уровне:

На основе резолюции нашего форума внесены долгожданные корректировки в нормативно-правовые акты, — докладывает губернатор Рязанской области Николай Любимов. – Я признателен, что голос региональных промышленников был услышан. Так, требования к созданию технопарков были упрощены. Это произошло своевременно: только в рязанском регионе это решение дало юридическую возможность начать работу по формированию площадок для создания будущих технопарков.

На этот раз в ходе работы эксперты и участники форума подготовили новый пакет предложений и рекомендаций по решению проблемных вопросов, связанных с реализацией инвестпроектов и их финансирования. Среди предложений – расширение перечня затрат, попадающих под субсидирование, увеличение лимита субсидирования для больших проектов, передача региональным фондам развития промышленности компетенций и полномочий по созданию и развитию промышленных кластеров.

Много предложено изменений в документы, которые были созданы ранее. Участники форума также предложили разработать новые документы, которые помогут устранить оставшиеся барьеры, — комментирует итоги работы участников форума Николай Любимов. – Уверен, что принятые на форуме решения помогут расширить круг получателей финансовой и нефинансовой поддержки.

Тот факт, что количество регионов-участников форума увеличилось по сравнению с прошлым годом, свидетельствует о том, что предложенные выводы и решения востребованы. Их слышат и принимают на федеральном уровне, — отметил Андрей Шпиленко.

В ближайшее время пакет предложений, проработанный на межрегиональном форуме «Время эффективных решений. Кластеры и технопарки» будет представлен на координационном совете Минпромторга РФ.





















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