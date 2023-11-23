Врачи рязанской больницы № 11 провели уникальную для региона операцию

Врачи Городской клинической больницы № 11 города Рязани провели редкую для России и уникальную для Рязанской области операцию, сообщает Минздрав региона.

Таких вмешательств в стране проведено единицы. Операция позволяет удалить кисту почки через естественные мочевые пути без разрезов или проколов, то есть не прибегая к классическим хирургическим методам лечения этого заболевания.

В Городскую клиническую больницу № 11 поступил пациент в возрасте 60 лет, у которого была диагностирована киста почки. Как правило такие доброкачественные новообразования оперируются лапароскопическим способом. Данная методика характеризуется необходимостью нагнетания газа в брюшную полость с последующим выполнением хирургического вмешательства, которое заключается в выделении почки вместе с кистой и последующим хирургическим устранением кисты (резекции стенок кисты). Методика сопряжена с определенными рисками из-за присутствия газа в брюшной полости и травматичности операции.

У пациента на КТ с контрастом выявлена киста размером 7 см, которая располагалась внутри почечной ткани, в непосредственной близости от лоханки почки и сдавливала лоханку почки. Было принято решение о внедрении новой методики, которую ранее применяли столичные коллеги.

Как рассказал главный врач ГКБ № 11 Роман Васин, хирургическое вмешательство проводится с двойной визуализацией: под рентген-контролем и эндоскопическим изображением. Операция является высокотехнологичной и малотравматичной.

«Кисту видно на компьютерной томографии, что она соприкасается с чашечно-лоханочной системой почки. Мы ввели в лоханку почки гибкий эндоскоп по естественным мочевым путям, не прибегая к разрезу. С помощью эндоскопического инструмента подвели лазер и рассекли то место, где соприкасается киста почки с чашечно-лоханочной системой. Это дало возможность провести операцию наименее травматичным, безопасным и эффективным способом, что будет способствовать быстрому восстановлению пациента и улучшению качества жизни пациента в послеоперационном периоде», — объяснил Роман Викторович.