Четверг, 23 ноября, 2023
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Врачи рязанской больницы № 11 провели уникальную для региона операцию

7info
Фото: vk.com/gkb11rzn
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Врачи Городской клинической больницы № 11 города Рязани провели редкую для России и уникальную для Рязанской области операцию, сообщает Минздрав региона.

Таких вмешательств в стране проведено единицы. Операция позволяет удалить кисту почки через естественные мочевые пути без разрезов или проколов, то есть не прибегая к классическим хирургическим методам лечения этого заболевания.

В Городскую клиническую больницу № 11 поступил пациент в возрасте 60 лет, у которого была диагностирована киста почки. Как правило такие доброкачественные новообразования оперируются лапароскопическим способом. Данная методика характеризуется необходимостью нагнетания газа в брюшную полость с последующим выполнением хирургического вмешательства, которое заключается в выделении почки вместе с кистой и последующим хирургическим устранением кисты (резекции стенок кисты). Методика сопряжена с определенными рисками из-за присутствия газа в брюшной полости и травматичности операции.

У пациента на КТ с контрастом выявлена киста размером 7 см, которая располагалась внутри почечной ткани, в непосредственной близости от лоханки почки и сдавливала лоханку почки. Было принято решение о внедрении новой методики, которую ранее применяли столичные коллеги.

Как рассказал главный врач ГКБ № 11 Роман Васин, хирургическое вмешательство проводится с двойной визуализацией: под рентген-контролем и эндоскопическим изображением. Операция является высокотехнологичной и малотравматичной.

«Кисту видно на компьютерной томографии, что она соприкасается с чашечно-лоханочной системой почки. Мы ввели в лоханку почки гибкий эндоскоп по естественным мочевым путям, не прибегая к разрезу. С помощью эндоскопического инструмента подвели лазер и рассекли то место, где соприкасается киста почки с чашечно-лоханочной системой. Это дало возможность провести операцию наименее травматичным, безопасным и эффективным способом, что будет способствовать быстрому восстановлению пациента и улучшению качества жизни пациента в послеоперационном периоде», — объяснил Роман Викторович.

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