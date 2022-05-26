Врачи Рязанского онкоцентра удалили пациентке 20-килограммовую опухоль

В Рязани врачи регионального онкоцентра удалили пациентке опухоль в 20 кг, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

В поликлинику Рязанского онкологического диспансера обратилась пациентка 38 лет. Годом ранее она была у врача-гинеколога по поводу опухоли органов малого таза. Женщине было назначено оперативное лечение, однако, рязанка не стала проходить обследования для госпитализации.

В мае 2022 года после врачебного консилиума в Рязанском онкоцентре пациентке было назначено дополнительное обследование и оперативное лечение. Так как колоноскопию не позволяли провести размеры опухоли, была назначено ирригосксопия (рентгенологическое исследование толстой кишки с ретроградным введением в неё рентгеноконтрастного препарата).

«Операция по удалению новообразования длилась более трех часов, в ходе хирургического вмешательства пациентке удалена опухоль весом более 20 килограммов, размером 45 сантиметров в диаметре. Работу хирургов осложнял тот момент, что опухоль была спаяна с окружающими петлями кишечника, с большим сальником, врастала на большом протяжении в брюшину передней брюшной стенки», — рассказала Елена Ульянова заведующая отделением онкогинекологии областного клинического онкологического диспансера.

Морфологическое исследование показало, что опухоль доброкачественная. Состояние пациентки оценивается как удовлетворительное, она готовится к выписке и будет наблюдаться у врача по месту жительства.

Врачи Рязанского онкологического диспансера напоминают, что при выявлении малейших признаков новообразования необходимо сразу обращаться к врачу, не затягивать с обследованием и ежегодно проходить медицинские осмотр. Женщинам необходимо проходить обследование у врача-гинеколога по месту жительства не менее одного раза в год.