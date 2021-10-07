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Четверг, 7 октября, 2021
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Врачи рассказали о пугающем симптоме коронавируса

7info7
Врачи рассказали о пугающем симптоме коронавируса

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Воспаление конечностей, напоминающее внешне обморожение, может свидетельствовать о коронавирусе. Об этом со ссылкой на издание The British Journal of Dermatology пишет РИА Новости.

В исследовании приняли участие пациенты с так называемым «коронавирусом пальцев ног». К тестированию присоединились люди с похожими симптомами, которые проявились у них задолго до начала пандемии.

«Коронавирусные» пальцы характеризуются сине-красными бугорками и волдырями. Также могут возникнуть покраснения и припухлости. Чаще всего такой сиптом встречается у детей и подростков.

Врачи полагают, что такая реакция организма может быть вызвана перезагрузкой именной системы.

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