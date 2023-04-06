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Четверг, 6 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Врачи противотуберкулёзного диспансера выезжают в районы Рязанской области

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Изображение от Freepik

Врачи областного клинического противотуберкулёзного диспансера начали выезжать в районы Рязанской области, – сообщает минздрав региона.

Специалисты проверят работы по раннему выявлению и профилактике туберкулёза среди населения, а также помогут с ведением и лечением пациентов с этим заболеванием и детей из групп повышенного риска.

На апрель запланировано 4 поездки: кураторские выезды в Шиловский ММЦ и Путятинскую РБ, комплексная проверка Михайловской МРБ и Старожиловской РБ.

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