Врачи противотуберкулёзного диспансера выезжают в районы Рязанской области

Врачи областного клинического противотуберкулёзного диспансера начали выезжать в районы Рязанской области, – сообщает минздрав региона.

Специалисты проверят работы по раннему выявлению и профилактике туберкулёза среди населения, а также помогут с ведением и лечением пациентов с этим заболеванием и детей из групп повышенного риска.

На апрель запланировано 4 поездки: кураторские выезды в Шиловский ММЦ и Путятинскую РБ, комплексная проверка Михайловской МРБ и Старожиловской РБ.