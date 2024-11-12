Врачи назвали три причины, которые мешают похудеть

Многие люди пытаются похудеть. Кто-то к летнему сезону, кто-то делает это регулярно. Но получается сбросить вес не у каждого. На вопрос почему так происходит, ответили медики. Статью с комментариями специалистов опубликовала «Фонтанка».

Причина первая: неправильная диета

Многие используют низкокалорийные диеты, но такой подход часто приводит к замедлению обмена веществ, срывам и перееданию.

— Почти каждый худеющий сталкивался с этим порочным кругом: скинул 5 кг, а через неделю набрал 10 кг обратно, потому что ограничения приводят к срывам. Никто не сможет выдерживать жесткие диеты годами, — объясняет эндокринолог Марина Иванова.

Эксперт подчеркивает, что экстремальные диеты заставляют организм экономить энергию. А нехватка даже одного витамина может вызвать сбои в здоровье. Например, дефицит витамина D мешает усвоению кальция и способствует ожирению, добавляет диетолог Кристина Пришвина. Также важно пить воду, поскольку она помогает контролировать аппетит — порой жажду можно спутать с голодом.

Еще одна проблема — ошибки в подсчете калорий. Люди часто недооценивают количество съеденных калорий и переоценивают потраченные на тренировках.

— Многие недооценивают калорийность пищи или наоборот завышают энергозатраты на тренировки, — говорит диетолог-гастроэнтеролог Оксана Тулупова.

Причина вторая: недостаток сна

Эксперты уверяют: сон — важнейшая часть программы по снижению веса. Недостаток сна влияет на обмен веществ и способствует набору лишних килограммов.

— Когда не хватает сна, увеличивается уровень грелина — гормона, который усиливает чувство голода, а уровень лептина — гормона насыщения — падает, что приводит к перееданию, — предупреждает Кристина Пришвина.

Кроме того, недосыпание может спровоцировать инсулинорезистентность — состояние, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, что мешает снижению веса. Недостаток сна, стрессы и повышенный уровень кортизола также затрудняют похудение.

— Ложитесь до 23 часов: важно ложиться сегодня, а вставать завтра, чтобы гормональная система успела восстановиться, — советует Оксана Тулупова.

Причина третья: проблемы с щитовидной железой

От работы щитовидной железы напрямую зависит метаболизм. Гормоны этой железы регулируют обмен веществ, а снижение их уровня (гипотиреоз) приводит к набору веса и снижению энергии.

— Недостаток гормонов щитовидки может вызвать отеки, слабость, утомляемость, а также замедление метаболизма, что мешает потере веса, — говорит эндокринолог Марина Иванова.

Вмешивается и другой гормон — кортизол, вырабатываемый надпочечниками в ответ на стресс. Повышенный уровень кортизола способствует накоплению жира, объясняет Оксана Тулупова. Проблемы с щитовидной железой, инсулинорезистентность и хронический стресс могут серьезно затруднять процесс похудения.