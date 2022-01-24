Врачи назвали эффективный способ побороть бессонницу

Объятия, по мнению британских учёных, – эффективный способ побороть бессонницу.

Как пишет газета Express, в течение дня у человека происходит выброс гормона кортизола, он отвечает за реакцию на стресс. Чтобы уснуть, необходимо снижать его концентрацию.

Помочь в этом могут удобная поза в кровати и объятия. Они снижают чувство беспокойства и улучшают настроение из-за того, что начинается выработка серотонина. Именно он играет важную роль в цикле сна и бодрствования.

Реклама

Медики напоминают: смягчение стресса позволяет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунитет.