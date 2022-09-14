Врачи достали из головы рязанца 12-сантиметровую ветку

Медики больницы имени Семашко в Рязани помогли молодому мужчине, получившему серьёзную бытовую травму. Подробности сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

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Пациенту деревянная ветка вошла в заднюю стенку глазницы и пазухи носа.

Врачи 2-го офтальмологического отделения ушили контузионный разрыв глазного яблока и начали готовить рязанца к сложнейшей операции.

Трёхчасовую операцию провели внештатные специалисты Рязанской области по офтальмологии и оториноларингологии Александр Колесников и Дмитрий Пшенников, а также офтальмохирург Ирина Кирсанова.

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Ветку длиной 12 сантиметров и диаметром 3 сантиметра хирурги достали через рот мужчины. Рязанцу не делали лишних разрезов, не пилили кость.

Восстановление прооперированного пациента прошло без осложнений.