Врач-реабилитолог рассказала, почему нельзя лечить боль в спине с помощью мази

Физический реабилитолог София Агапова объяснила, почему мазь не является эффективным способом лечения боли в спине.

Специалист отметила, что мази хорошо решают проблему «на поверхности» — снимают боль и воспаление. Однако спустя время симптомы вернутся, потому что сам источник неприятных ощущений вылечен не был.

«Так происходит, потому что для самого сустава ничего не изменилось — он по-прежнему перегружен и заставит страдать своего владельца», — рассказала Агапова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам реабилитолога, частой причиной боли в спине становится фасет-синдром. При таком диагнозе человеку важно заставить позвонки двигаться, не перегружая суставы. Помочь в этом может физическая реабилитация, где мази будут работать как вспомогательный, а не основной компонент.