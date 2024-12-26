Врач рассказала, со скольких лет детям можно есть оливье

Многокомпонентные новогодние блюда, такие как салат оливье, заправленный майонезом, лучше давать детям не раньше 10–12 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-педиатр и гастроэнтеролог детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Любовь Андрян.

«Такие блюда являются слишком сложными для детской пищеварительной системы. Переварить их способен только полностью здоровый взрослый человек. Здоровый ребенок может попробовать салат оливье, если захочет, с 10–12 лет, когда его пищеварительная система будет готова справляться с подобной пищей», — пояснила специалист.

По её словам, в более раннем возрасте такие блюда лучше исключить, так как они могут вызвать тяжесть, несварение и другие проблемы с ЖКТ. Кроме того, гастроэнтеролог напомнила о правилах хранения: заправленный майонезом салат можно держать в холодильнике не более 6–8 часов, без заправки — до 12 часов. Недопустимо употреблять салат, приготовленный позавчера, и замораживать его также нельзя.

«В новогоднюю ночь детям лучше предложить знакомую еду, чтобы избежать проблем с пищеварением или аллергических реакций. Ужин для ребенка следует организовать в привычное время, а позднее предложить напитки и фрукты. К новогоднему столу я рекомендую приготовить для детей запеченное мясо или рыбу, овощи, картофельное пюре или рис», — заключила врач.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рекомендовала не запивать салат оливье соками и газированными напитками. Специалист отметила, что это блюдо содержит мясо, картофель и другие овощи. Сочетание сладких напитков с салатом может привести к вздутию живота.

А гастроэнтеролог Никита Харлов ранее рекомендовал заменить традиционные новогодние блюда, такие как крабовый салат и оливье, на несколько банок икры. По его словам, это не только полезнее, но и полностью исключает риск отравления рыбными продуктами.