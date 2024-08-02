Врач рассказала о пользе секса для здоровья

Регулярный секс способствует укреплению иммунитета и помогает защититься от многих заболеваний. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала психолог и сексолог Александра Миллер.

Существует распространённое мнение, что секс — это лучшее лекарство от различных недугов. Эксперт утверждает, что это утверждение не является выдумкой, а имеет научное обоснование.

«Это правда, потому что улучшается работа иммунной системы. На самом деле, секс — это отличная защита от вирусов, включая коронавирус», — говорит она.

Таким образом, регулярная половая жизнь может помочь предотвратить многие заболевания, включая COVID-19.

«Если иммунная система достаточно сильная, то сопротивляемость организма высокая, поэтому вполне вероятно, что даже от коронавируса можно защититься, если была бы регулярная половая жизнь», — утверждает Миллер.

Однако специалист отмечает, что это лишь предположение, поскольку всё зависит от индивидуальных особенностей организма.

Тем не менее, прямая связь между сексом и укреплением иммунитета существует. Регулярная половая жизнь помогает защититься от простуды и гриппа, способствует более быстрому выздоровлению в случае заболевания.