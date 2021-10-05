Врач рассказала о не прошедших проверку временем мифах про коронавирус

Мир знаком с COVID-19 уже более полутора лет, но медики до сих пор с трудом предсказывают, как будет развиваться заболевание даже у людей не из групп риска — настолько необычно это заболевание. Об этом и многом другом в интервью «Известиям» рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.

Так, например, она рассказала, что возможность заразиться через предметы и поверхности минимальная, но всё же есть. Кроме того, до сих пор не смогли опровергнуть контактный путь заражения, например, через загрязненные руки. Это значит, что их действительно надо дезинфицировать в обязательном порядке. Также не бесполезным будет ношение очков — они могут защитить слизистую глаз от попадания в нее инфицированных капель или аэрозолей, содержащих вирус, который выделяется от больного человека или носителя.

Про заражение COVID-19 животных врач рассказала, что инфицироваться могут представители семейств псовых, кошачьих, а также куньих. При этом переносят вирус животные легко и человека не заражают.

Она также напомнила, что в осенний период всегда ухудшается эпидемиологическая ситуация — люди возвращаются на работу из отпусков, студенты — в аудитории, школьники — за парты. Всё это ведет к более интенсивной циркуляции вирусов. Также ухудшается погода, понижается температура — в такой среде обильно множатся сезонные респираторные вирусные инфекции, в том числе и коронавирусная.

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