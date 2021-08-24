Врач рассказала, как отличить рак желудка от гастрита

Появление неспецифических симптомов при гастрите указывает на развитие рака желудка. Об этом «Вечерней Москве» рассказала онколог Ольга Желудкова.

По клиническим симптомам рак от гастрита отличить достаточно сложно. Однако есть дополнительные жалобы, которые должны насторожить человека. Например, это сильная потеря веса, рвота, боли в различных частях тела, нарушение стула.

При появлении этих симптомов стоит пройти гастроскопию. Также больному могут назначить МРТ и ряд других обследований.

Отмечается, что любое хроническое воспаление ЖКТ может стать причиной развития онкологии. Людям с проблемами желудка необходимо проходить обследования. Особенно это касается людей старше 35 лет.