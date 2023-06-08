Четверг, 8 июня, 2023
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Врач рассказал, с чем связано частое мочеиспускание

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При частом мочеиспускании надо обязательно пройти обследование в клинике. Об этом в программе «О самом главном» телеканала «Россия 1» заявил врач Сергей Агапкин. Видео доступно на платформе «Смотрим».

В первую очередь необходимо проверить уровень сахара. Сахарный диабет вместе с повышенной жаждой часто вызывает повышенное мочеиспускание.

Ещё одной причиной никтурии может служить нарушение положения тазовых органов.

Также причиной частого мочеиспускания может стать почечная, сердечная, печёночная недостаточность.

Справка: Никтурия — ночные позывы на мочеиспускание. Постоянно или периодически наблюдается при заболеваниях почек и мочевого пузыря, аденоме простаты, неврологических патологиях, сердечной недостаточности, некоторых эндокринных болезнях.

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