Врач рассказал, с чем связано частое мочеиспускание

При частом мочеиспускании надо обязательно пройти обследование в клинике. Об этом в программе «О самом главном» телеканала «Россия 1» заявил врач Сергей Агапкин. Видео доступно на платформе «Смотрим».

В первую очередь необходимо проверить уровень сахара. Сахарный диабет вместе с повышенной жаждой часто вызывает повышенное мочеиспускание.

Ещё одной причиной никтурии может служить нарушение положения тазовых органов.

Также причиной частого мочеиспускания может стать почечная, сердечная, печёночная недостаточность.

Справка: Никтурия — ночные позывы на мочеиспускание. Постоянно или периодически наблюдается при заболеваниях почек и мочевого пузыря, аденоме простаты, неврологических патологиях, сердечной недостаточности, некоторых эндокринных болезнях.