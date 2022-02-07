Горячий душ снижает риск инсульта, рассказал профессор Гарвардской медицинской школы Адольф Хаттер. Об этом, ссылаясь на Daily Express, сообщает РЕН ТВ.

Хаттер отметил, что горячая вода не только расслабляет, но и расширяет сосуды, помогая снизить давление. Также горячий душ активизирует работу сердца.

Журнал Heart опубликовал данные японских исследователей, выяснивших, что ежедневный приём ванны уменьшил вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на 28%. Учёные сравнивали показатели людей, которые моются ежедневно, с теми, кто выполняет эту процедуру реже двух раз в неделю.

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В этой же работе говорится, что ежедневный душ на 26% понижает риск возникновения инсульта. Правда, японские учёные считают, что температура воды в этом случае не так важна — полезен не только горячий душ.