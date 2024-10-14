Врач рассказал о муках ребёнка, которого мать напоила уксусной кислотой

12 октября в Московской области произошел страшный инцидент. На одной из улиц Подольска женщина дала своему двухлетнему сыну выпить уксусную кислоту прямо из бутылки. Мальчик мгновенно закричал от боли и вскоре затих. После этого сама женщина приняла кислоту, потеряла сознание и упала в судорогах. Оба пострадавших были срочно доставлены в больницу.

Как сообщил aif.ru главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов, пострадавшим было нанесено сильнейшее химическое поражение пищевода и слизистой оболочки рта. Ожоги вызвали тяжелые рубцы, что сделало пищевод практически непроходимым. Сейчас ребенок находится в реанимации, его состояние вызывает опасения. Медики рассматривают возможность установки гастростомы, чтобы обеспечить питание через отверстие в желудке.

По словам врача, есть надежда на выживание как у ребенка, так и у его матери. Тяжелые последствия отравления и ожоги могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая полиорганную недостаточность, поражение печени и почек. При благоприятном исходе возможно, что ребенку в будущем потребуется сложная операция по восстановлению пищевода с помощью искусственного органа.

«Многое зависит от количества выпитой кислоты и того, была ли она разбавлена. Если мать развела кислоту с детской смесью, это могло снизить ее токсичность», — отмечает Осипов. В любом случае процесс реабилитации будет длительным, риски для здоровья остаются высокими.

Обстоятельства, приведшие к такому поступку, остаются неясными. По данным СМИ, в тот день мать, 27-летняя Фатима, спокойно обсуждала свадьбу со своим женихом, отцом ребенка, как вдруг забрала малыша и ушла на улицу. В магазине она купила уксусную кислоту.