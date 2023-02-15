Врач рассказал, насколько вероятна врачебная ошибка при лечении Костомарова

Врач Лев Авербах, работающий в частной скорой помощи «Корис» в Петербурге, в среду 15 февраля рассказал «Известиям» о возможности врачебной ошибки, которая могла привести к ампутациям у российского фигуриста Романа Костомарова.

Авербах заявил, что врачи делали все возможное, чтобы помочь пациенту, но болезнь была слишком сложной для лечения современными методами. Он также отметил, что нельзя сравнивать Костомарова и певицу МакSим (Марину Абросимову), которая была диагностирована в той же больнице в 2021 году. В этом случае артистку удалось перевести в другое медицинское учреждение и избежать ампутаций.

Врач подчеркнул, что при одной и той же болезни реакция каждого организма будет индивидуальной. Он также заявил, что никаких претензий к врачам предъявлять нельзя, пока не будет судебно-медицинской экспертизы.

Источник «Известий» пояснил, что некроз развивается очень быстро, поэтому оперировать Костомарова в таком состоянии было невозможно, чтобы избежать губительных последствий.