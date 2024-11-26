Врач-психиатр рассказала о новом смертельном увлечении подростков

Врач-психиатр Эльвира Тарских рассказала о «сниффинге» — новом смертельном увлечении подростков. Интервью с экспертом появилось на телеканале ГТРК «Ока».

«Сниффинг» — это газовая токсикомания. Подростки вдыхают пары газов из зажигалок, дезодорантов и освежителей воздуха, вызывая у себя токсическое опьянение и галлюцинации.

«Вследствие кислородного голодания и токсического действия на организм вызывается нарушения работы всех внутренних органов. Последствия — психические нарушения, слабоумие. Возможен летальный исход уже при первом вдыхании газа», — рассказала Эльвира Тарских.

Эксперт отметила, что эффект от вдыхания газов непродолжительный — «поймать» подростка в состоянии опьянения будет трудно. Но родителям стоит обратить внимание на слезящиеся глаза у ребенка, воспаленные слизистые носа, потертости и трещинки на крыльях носа.