Понедельник, 24 июня, 2024

Врач предупредил о риске развития рака из-за чайных пирамидок

Автор: 7info

Опубликовано

чай
Изображение dungthuyvunguyen с сайта Pixabay

По словам Александра Умнова, хирурга и преподавателя кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, постоянное употребление чая в пластиковых пакетиках-пирамидках может нанести серьёзный вред здоровью.

Эксперт пояснил «Российской газете», что исследования показали: при заваривании такого чая в организм попадают наночастицы пластика разного размера и формы. Часть из них выводится из организма, но часть накапливается в клетках.

Если выпить такой чай один или два раза, серьёзных последствий не будет. Однако при постоянном употреблении количество патологических частиц может стать настолько большим, что это приведёт к воспалению тканей, например, к силикозу лёгких. Кроме того, организм может начать атаковать ткани, содержащие пластик, как чужеродные, что может привести к развитию аутоиммунных заболеваний, таких как аутоиммунный тиреоидит или склеродермия.

Также возможно накопление мутаций в клетках, что в дальнейшем может привести к онкологическому процессу. Более крупные частицы пластика теоретически могут закупоривать фильтрационные мембраны почечных клубочков, что способно вызвать артериальную гипертензию и почечную недостаточность. Однако это требует дополнительного изучения и подтверждения.

Чтобы избежать негативных последствий, врач рекомендует по возможности не употреблять чай в пластиковых пакетиках. Заварка листового чая требует больше времени и усилий, но она гораздо полезнее и безопаснее для здоровья.

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