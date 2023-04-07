Врач Ольга Зайцева во Всемирный день здоровья рассказала о важности образа жизни

Врач Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий Ольга Александровна Зайцева рассказала о важности здорового образа жизни для адаптации организма к условиям окружающей среды.

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля. Эту дату выбрали в честь дня создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ежегодное проведение Дня здоровья стало традицией с 1950 года.

Всемирный день здоровья – это день для каждого, кто заботится о своем благополучии, здоровом теле и крепком духе.

Здоровье, по определению ВОЗ – это не просто отсутствие физических дефектов и заболеваний, но и совокупность социального, физического и психического благополучия. Известно, что наше здоровье на 50% определяет здоровый образ жизни.

Здоровый образ жизни — это образ жизни, который способен укрепить здоровье человека, снизить вероятность развития заболеваний и создать оптимальные условия для адаптации организма к условиям окружающей среды.

Здоровый образ жизни помогает нам выполнять наши цели и задачи, успешно реализовывать свои планы, справляться с трудностями, а если придётся, то и с колоссальными перегрузками. Крепкое здоровье, поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, позволит ему прожить долгую и полную радостей жизнь.

Здоровье человека, в первую очередь, зависит от него самого. ЗОЖ включает в себя следующие основные элементы:

1. Отказ от вредных привычек (употребление алкоголя, курение). Вредные привычки негативно влияют на здоровье человека и вызывают различные заболевания.

2. Полноценное правильное питание — разнообразное питание с учетом особенностей человека, его возраста и пола, способствующая укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

3. Регулярный сон — не менее 7 часов в день. Хороший сон — один из лучших способов оставаться здоровым. Во время ночного сна уровень мелатонина увеличивается, что улучшает работу иммунной системы.

4. Физическая активность. Физически активные люди обладают хорошим самочувствием и настроением, они более устойчивы к стрессам и депрессии.

5. Соблюдение режима дня. Режим каждого человека должен предусматривать рациональное сочетание времени для работы, отдыха, приема пищи, сна с целью обеспечения более продуктивной работы человека.

6. Снижение стрессовой нагрузки (длительный стресс наносит мощнейший удар по иммунитету).

Здоровый образ жизни позволяет на протяжении всей жизни сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье.

Сознательное и ответственное отношение к здоровью как к общественному достоянию должно стать нормой жизни и поведения всех людей.