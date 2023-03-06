Врач Ольга Зайцева рассказала о фетопатиях – болезнях плода с 10-й недели до момента рождения

Фетопатии — болезни плода, возникающие под влиянием экзогенных воздействий в фетальном периоде внутриутробного развития (с 10-й недели до момента рождения). В этот период происходит формирование плаценты и дифференцировка органов и тканей плода. Фетопатия плода приводит к развитию пороков и неблагоприятному прогнозу для жизни и здоровья новорожденного.

Различают ранние и поздние, инфекционные и неинфекционные фетопатии. Ранние фетопатии формируются в раннем фетальном периоде (76–180-й день внутриутробной жизни). Поздние фетопатии развиваются в позднем фетальном периоде (181–280-й день внутриутробной жизни).

Неинфекционные фетопатии: алкогольная фетопатия, гемолитическая болезнь новорожденных, фетальный муковисцидоз, диабетическая фетопатия,

Инфекционные болезни плода и новорожденного могут быть вызваны различными возбудителями. Наиболее часто заражение происходит от матери, реже во время родов. Инфекционные микроорганизмы с кровью матери поступают в плаценту, где возможно их размножение и развитие воспалительного процесса. Из плаценты часть инфекционных возбудителей по пупочной вене попадает в организм плода. В последующем у плода может развиться генерализованная инфекция с поражением печени, легких, почек, головного мозга и других органов.

Общим отличием любых инфекционных заболеваний у плода во время беременности и у новорожденных является большая степень генерализации инфекционного процесса по сравнению с детьми старшего возраста и тем более взрослыми. Такая особенность обусловлена несовершенством защитных систем новорожденных.

К факторам развития фетопатии относятся:

1) прием некоторых лекарственных препаратов, употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение;

2) физические факторы, неблагоприятные условия труда, ионизирующее излучение, воздействие химических веществ;

3) инфекционные заболевания (цитомегаловирус, вирус гепатита, простого герпеса, краснухи, токсоплазмоз, туберкулез, ВИЧ, сифилис);

4) эндокринные (сахарный диабет) и соматические заболевания матери (сердечно-сосудистые, заболевания пищеварительной и дыхательной систем);

5) возраст родителей (установлена зависимость между возрастом родителей старше 40 лет и частотой геномных мутаций).

Профилактика фетопатии включает основные меры по охране репродуктивного здоровья, медико-генетическое консультирование и генетический скрининг, а также раннее выявление и лечение заболеваний у матери до и вовремя беременности. Помимо этого, для профилактики врожденных пороков будущим родителям следует вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек.

Врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Зайцева Ольга Александровна