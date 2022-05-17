Врач назвала давление, которое должно насторожить

Человек должен обратить внимание и обратиться к врачу, если тонометр показал цифры 130/80. Об этом РИА Новости сообщила главный кардиолог Москвы Елена Васильева.
Медик отметила: обратить внимание на состояние своего здоровья стоит тогда, когда такое давление появляется в состоянии покоя. Васильева рекомендовала тем, кто столкнулся с такой ситуацией, обратиться к врачу, потому что речь может идти об артериальной гипертензии.
Людям, имеющим проблемы с давлением, Елена Васильева посоветовала не пересаливать пищу и следить за сигналами организма, особенно после перенесённых заболеваний.