Сила и выносливость в постели — гордость любого мужчины. Но что делать, если желание пропало, а привычные методы не помогают?

Виной могут быть не только стрессы и усталость, но и то, что мы едим!

Врач-уролог Загид Асаханов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» поделился секретами продуктов-врагов и продуктов-помощников мужского либидо.

Соя — главный враг тестостерона.

Содержит фитоэстрогены, «обманывающие» организм, снижая уровень мужского гормона. Сериал вместо близости? Вот вам и ответ!

Бобовые: нежные на вкус, но не для мужской силы.

Горох, фасоль, чечевица — тоже богаты фитоэстрогенами, плюс затрудняют пищеварение, вызывая вздутие. Романтика с болями в животе? Нет, спасибо!

Выпечка, пиво, квас: дрожжи — враги не только фигуры.

Дрожжи негативно влияют на выработку тестостерона. Прощайте, спонтанные желания!

Но не стоит отчаиваться!

Свекла — ваш верный союзник. Улучшает кровообращение и содержит бор, который напрямую повышает уровень тестостерона и усиливает либидо.

Секрет прост: ешьте свеклу только сырой. При термической обработке все полезные свойства исчезают.

Будьте здоровы и любимы!