Вторник, 23 апреля, 2024

Врач назвал продукты, опасные для мужского либидо

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

Сила и выносливость в постели — гордость любого мужчины. Но что делать, если желание пропало, а привычные методы не помогают?

Виной могут быть не только стрессы и усталость, но и то, что мы едим!

Врач-уролог Загид Асаханов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» поделился секретами продуктов-врагов и продуктов-помощников мужского либидо.

  1. Соя — главный враг тестостерона.

Содержит фитоэстрогены, «обманывающие» организм, снижая уровень мужского гормона. Сериал вместо близости? Вот вам и ответ!

  1. Бобовые: нежные на вкус, но не для мужской силы.

Горох, фасоль, чечевица — тоже богаты фитоэстрогенами, плюс затрудняют пищеварение, вызывая вздутие. Романтика с болями в животе? Нет, спасибо!

  1. Выпечка, пиво, квас: дрожжи — враги не только фигуры.

Дрожжи негативно влияют на выработку тестостерона. Прощайте, спонтанные желания!

Но не стоит отчаиваться!

Свекла — ваш верный союзник. Улучшает кровообращение и содержит бор, который напрямую повышает уровень тестостерона и усиливает либидо.

Секрет прост: ешьте свеклу только сырой. При термической обработке все полезные свойства исчезают.

Будьте здоровы и любимы!

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