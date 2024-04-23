Сила и выносливость в постели — гордость любого мужчины. Но что делать, если желание пропало, а привычные методы не помогают?
Виной могут быть не только стрессы и усталость, но и то, что мы едим!
Врач-уролог Загид Асаханов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» поделился секретами продуктов-врагов и продуктов-помощников мужского либидо.
- Соя — главный враг тестостерона.
Содержит фитоэстрогены, «обманывающие» организм, снижая уровень мужского гормона. Сериал вместо близости? Вот вам и ответ!
- Бобовые: нежные на вкус, но не для мужской силы.
Горох, фасоль, чечевица — тоже богаты фитоэстрогенами, плюс затрудняют пищеварение, вызывая вздутие. Романтика с болями в животе? Нет, спасибо!
- Выпечка, пиво, квас: дрожжи — враги не только фигуры.
Дрожжи негативно влияют на выработку тестостерона. Прощайте, спонтанные желания!
Но не стоит отчаиваться!
Свекла — ваш верный союзник. Улучшает кровообращение и содержит бор, который напрямую повышает уровень тестостерона и усиливает либидо.
Секрет прост: ешьте свеклу только сырой. При термической обработке все полезные свойства исчезают.
Будьте здоровы и любимы!