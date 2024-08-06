Врач назвал продукты, которые нужно есть людям старше 40 лет

Заслуженный врач РФ, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал Regions о продуктах, которые помогают восстановить работу сосудов и сердца после 40 лет.
По словам специалиста, для здоровья сосудов необходимо употреблять в пищу продукты, богатые витаминами, минералами, микроэлементами и клетчаткой. Эти вещества содержатся в овощах и фруктах.
Также он рекомендовал включить в рацион тыкву, лук, чеснок, перец, сухофрукты и орехи, так как они содержат множество различных микроэлементов.