Вторник, 6 августа, 2024

Врач назвал продукты, которые нужно есть людям старше 40 лет

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от KamranAydinov на Freepik

Заслуженный врач РФ, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал Regions о продуктах, которые помогают восстановить работу сосудов и сердца после 40 лет.

По словам специалиста, для здоровья сосудов необходимо употреблять в пищу продукты, богатые витаминами, минералами, микроэлементами и клетчаткой. Эти вещества содержатся в овощах и фруктах.

«Из фруктов особенно полезны гранат, банан, хурма и лимон, так как они содержат витамины С, Е, А — так называемые оксиданты. Из овощей положительное влияние на сосудистую систему оказывает помидор, содержащий ликопин», — пояснил Андрей Осипов.

Также он рекомендовал включить в рацион тыкву, лук, чеснок, перец, сухофрукты и орехи, так как они содержат множество различных микроэлементов.

«Но не стоит забывать, что сухофрукты и орехи нужно употреблять в умеренных количествах и в первую половину дня», — заключил врач.

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