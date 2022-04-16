Врач Каторгин назвал лучшее народное средство от похмелья

Для того, чтобы справиться с последствиями тяжелого похмелья нужно употреблять жирную пищу, заявил Ленте.ру психиатр-нарколог Владимир Каторгин.

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По его словам, лучшим народным средством от похмелья следует считать жирный бульон.

«Еще на Руси варили очень жирные бараньи бульоны, говядину с зеленью, с луком — физиологически это все очень действенно, потому что жир способствует тому, чтобы алкоголь всасывался правильно и процесс восстановления шел интенсивнее», — пояснил Каторгин.

Врач также советует для восстановления пить больше жидкости, в частности минеральной воды. Вместо этого лучше до употребления алкоголя выпить препарат, способствующий утилизации алкоголя. При этом он крайне не рекомендует опохмеляться.