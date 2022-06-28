Врач Карпунин назвал шесть способов сберечь здоровье в жару

— В группе риска люди с хроническими заболеваниями и с ослабленным иммунитетом, но оказаться на больничной или даже реанимационной койке может любой. Дело в том, что зной влияет на организм человека сильнее, чем можно представить. Поэтому как врач-реаниматолог хочу напомнить правила, которые помогают поддерживать организм, — пишет Карпунин.