Врач Карпунин назвал шесть способов сберечь здоровье в жару

Главный врач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин рассказал о шести способах, сберечь здоровье в жару.
По его словам, каждый день с инфарктами, инсультами и другими патологиями в ОКБ поступают новые пациенты, многие из которых не достигли даже среднего возраста. Часто это бывает связано с жаркой погодой, которая установилась в Рязани.
- Пейте воду. Два-два с половиной или даже три литра жидкости в жару спасут организм от обезвоживания.
- Откажитесь от алкоголя. Спиртное нагружает сердечно-сосудистую систему и нарушает терморегуляцию. Многие из тех, кто сейчас проходит лечение в ОКБ, поступили к нам в состоянии алкогольного опьянения.
- Избегайте открытого солнца. Прямые солнечные лучи заставляют организм тратить слишком много ресурсов.
- Откажитесь от изнуряющего физического труда. Если бы вы знали, как часто мы слышим от пациентов и их родственников, что человеку стало плохо прямо на дачных грядках! Когда погода бьет рекорды, лучше отказаться от трудовых подвигов.
- Остерегайтесь резкой смены температур: не переусердствуйте с кондиционерами и вентиляторами, избегайте резкого охлаждения, например купания в холодном водоеме. Это может привести к спазму сосудов, скачку давления и потере сознания.
- Сохраняйте здравый смысл: контролируйте артериальное давление, чаще находитесь в тени и берегите себя!