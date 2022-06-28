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Вторник, 28 июня, 2022

Врач Карпунин назвал шесть способов сберечь здоровье в жару

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Врач Карпунин назвал шесть способов сберечь здоровье в жару

Главный врач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин рассказал о шести способах, сберечь здоровье в жару.

По его словам, каждый день с инфарктами, инсультами и другими патологиями в ОКБ поступают новые пациенты, многие из которых не достигли даже среднего возраста. Часто это бывает связано с жаркой погодой, которая установилась в Рязани.

— В группе риска люди с хроническими заболеваниями и с ослабленным иммунитетом, но оказаться на больничной или даже реанимационной койке может любой. Дело в том, что зной влияет на организм человека сильнее, чем можно представить. Поэтому как врач-реаниматолог хочу напомнить правила, которые помогают поддерживать организм, — пишет Карпунин.

  1. Пейте воду. Два-два с половиной или даже три литра жидкости в жару спасут организм от обезвоживания.
  2. Откажитесь от алкоголя. Спиртное нагружает сердечно-сосудистую систему и нарушает терморегуляцию. Многие из тех, кто сейчас проходит лечение в ОКБ, поступили к нам в состоянии алкогольного опьянения.
  3. Избегайте открытого солнца. Прямые солнечные лучи заставляют организм тратить слишком много ресурсов.
  4. Откажитесь от изнуряющего физического труда. Если бы вы знали, как часто мы слышим от пациентов и их родственников, что человеку стало плохо прямо на дачных грядках! Когда погода бьет рекорды, лучше отказаться от трудовых подвигов.
  5. Остерегайтесь резкой смены температур: не переусердствуйте с кондиционерами и вентиляторами, избегайте резкого охлаждения, например купания в холодном водоеме. Это может привести к спазму сосудов, скачку давления и потере сознания.
  6. Сохраняйте здравый смысл: контролируйте артериальное давление, чаще находитесь в тени и берегите себя!
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