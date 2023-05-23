Вторник, 23 мая, 2023
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Врач из Рязани рассказала о ещё одной пандемии XXI века

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Изображение от pvproductions на Freepik

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Вера Евстигнеева рассказала об одной из важнейших проблем со здоровьем, которая всё чаще встречается в XXI веке. Это ожирение.

Совсем недавно на слуху у нас была пандемия коронавируса, к счастью, недавно ВОЗ заявил о её завершении. Но мало кто знает, что проблема ожирения отмечена Всемирной организацией здравоохранения тоже как пандемия. Вес человека растет не по дням, а по часам, и проблема становится более актуальной. В нашей стране   распространенность избыточной массы тела и ожирения составляет около 50%, в том числе и детское ожирение.

Ожирение – это заболевание, при котором у человека имеется избыточное количество жировой ткани. Людей с таким диагнозом насчитывается около 1 млрд. Один из  критериев в постановке диагноза — индекс массы тела (ИМТ) от 30 и выше. Чтобы определить этот показатель, нужно свой  вес разделить на рост в квадрате.

Ожирение становится нормой жизни для многих. Болезнь нужно лечить, иначе она приведет к печальному исходу. Важен грамотный подход и помощь специалистов.

Избыточный вес является одной из причин заболеваний сердца, сосудов, диабета, заболеваний костно-суставной системы, онкологии. Но ожирение может быть как самостоятельным заболеванием, так и сопровождать другие болезни. В группе риска относятся люди, ведущие малоактивный образ жизни и злоупотребляющие быстрой едой.

С позиции специалистов существует две основные причины ожирения. Первая — переедание, то есть количество пищи не соответствует суточной энергетической затрате. И другая причина — наследственность. Кроме того, причинами могут стать: новообразования головного мозга, нарушение психики, прием гормонов. Важно, чтобы человек осознал, что лишний вес и ожирение, это  не только косметическая проблема, а вопрос жизни и смерти. Не секрет, что каждый лишний килограмм — это минус годы жизни. А человеческий потенциал как вида 100 лет. Средняя продолжительность   жизни в  нашей стране вдвое меньше. Есть о чем задуматься.

Врач всегда подскажет и поможет. Важным моментом в этой проблеме является коррекция питания. Ни в коем случае не голодание, а рациональное распределение пищи в течение дня со всеми полезными веществами: белками, жирами, углеводами, витаминами, микроэлементами. Словом, с соблюдением всех правил и законов здорового питания. Дополнением к этому физическая нагрузка согласно возрасту, пола и функциональных возможностей. Можно включить и консультацию психолога.

Ожирение опасно, прежде всего,  осложнениями. Поэтому особое внимание специалистов вызывает детское ожирение. Главенствующую роль здесь играет профилактика. Мероприятия, направленные на формирование активного образа жизни, соблюдение принципов сбалансированного питания и режима дня, совместная работа педиатров, эндокринологов и родителей ребенка – залог успеха.

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